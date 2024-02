Koning Willem-Alexander geïnteresseerd in innovatieve Bambi Belt

Koning Willem-Alexander toonde tijdens zijn bezoek aan het Máxima MC in Veldhoven woensdag veel interesse in de Bambi Belt, een uitvinding die de hartslag, ademhaling en temperatuur van premature baby’s draadloos meet. Elektroden op de huid zijn met deze innovatie niet meer nodig.

De koning kreeg tijdens het bezoek, dat in het teken stond van innovatie in de zorg, uitleg over de werking van de Bambi Belt bij een pop van een kleine baby. Artsen legden aan de koning uit dat de uitvinding pijnloze en draadloze monitoring mogelijk maakt. Ook kan een baby hierdoor makkelijker door ouders op de borst genomen worden. “Zijn die draadjes dan niet meer nodig?”, wilde de koning weten. Daarop antwoordden de artsen dat dit zo min mogelijk gebeurt.

Ook vroeg koning Willem-Alexander naar de risico’s van zo’n innovatie. “Als er iets fout gaat, wie is dan verantwoordelijk?”, vroeg hij zich af. Dat is het ziekenhuis, werd de koning verteld. “Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.” Dat betekent dan ook dat scherpe keuzes moeten worden gemaakt, stelden de artsen, waarop de koning knikte en inbracht dat risico’s “helemaal uitsluiten” niet mogelijk is.

Doorontwikkeling

Vervolgens sprak koning Willem-Alexander met de ouders van een te vroeg geboren kindje. In een kamertje nam hij plaats naast het stel en de baby, die de man vasthield. “Moet hij aansterken nu?'”, wilde de koning weten.

Ook in een rondetafelgesprek met medici en medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven kwam de Bambi Belt aan bod, die in het ziekenhuis als eerste ter wereld wordt getest. “Hoe zijn jullie als eerste gekomen met de Bambi Belt?”, vroeg de koning. Daarop antwoordde een van de bedenkers dat hij iets wilde doen aan de plakelektroden. “Dit heb ik toen ook laten zien aan Hare Majesteit”, vertelde hij. Koningin Máxima bekeek de Babi Belt in 2016 tijdens de Dutch Design Week. “Leuk”, antwoordde koning Willem-Alexander. “Ik zal doorgeven dat het doorontwikkeld is tot een bandje.”