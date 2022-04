Koning Willem-Alexander naar Invictus-finale rolstoelbasketbal

Koning Willem-Alexander gaat vrijdagmiddag 22 april tijdens de Invictus Games naar de finale van het rolstoelbasketbal. Daarna ontmoet de koning de Nederlandse sporters van het Invictus-team en spreekt met hen over hun ervaringen.

Na de ontmoeting is de koning samen met Defensieminister Kajsa Ollongren bij de sluitingsceremonie. Die avond houdt onder anderen prins Harry een toespraak.

Het sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde militairen en veteranen is dit jaar van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag. De Britse prins Harry, de initiatiefnemer van het evenement, reist samen met zijn vrouw Meghan voor het evenement af naar de hofstad.

Woensdag werd ook bekend dat premier Mark Rutte aanwezig is bij de openingsceremonie. Hij is daarnaast komende woensdagochtend bij de finale van het indoorroeien, waar hij na afloop de medailles uitreikt.

Tijdens de opening staan de vijfhonderd deelnemende sporters uit twintig landen en hun familieleden en vrienden centraal. Er wordt een minuut stilte gehouden voor gevallen militairen wereldwijd en er is een vlaggenparade waarbij sporters de vlaggen van de deelnemende landen presenteren. Ambassadeur DI-RECT verzorgt de muziek.