Koning Willem-Alexander opent expositie Stilstaan bij Corona

Koning Willem-Alexander opent vrijdag in Den Bosch de expositie Stilstaan bij Corona, een fototentoonstelling waarin met foto’s teruggeblikt wordt op de coronacrisis. De opening is vanaf 14.50 uur via de NOS live op televisie te volgen.

De tentoonstelling bestaat uit foto’s waarmee meer dan 40 bekende en onbekende Nederlanders stilstaan bij de gevolgen van corona voor iemand in hun omgeving. Dat kan het gemis zijn van een naaste, een nog onzekere toekomst voor een onderneming of persoonlijke gezondheidsklachten door longcovid.

Stilstaan bij Corona is in opdracht van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkeld door Het Nationaal Comité Stilstaan bij Corona. Het doel van de opdracht was nationaal stilstaan bij wat de coronacrisis voor Nederland en het Caribisch deel van ons land heeft betekend. “Nu de pandemie voorbij is, richt Nederland de blik graag weer vooruit. Toch zijn de gevolgen van de coronacrisis nog merkbaar en voelbaar” zegt Arno Brok, voorzitter van het comité. “Voor het afsluiten van deze periode is het belangrijk één keer samen stil te staan bij de impact die corona op ons leven had en heeft. Dat doen we in de televisie-uitzending.”

De expositie is vanaf dinsdag 3 oktober tot en met woensdag 15 november gratis te bezoeken in provinciehuis Noord-Brabant. Daarna reist de expositie langs de verschillende provincies in Nederland. Waar de expositie staat is terug te vinden op www.stilstaanbijcorona.nl.