Koning Willem-Alexander praat over ’topnummers’ van ABBA

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten zich niet vaak uit over hun muziekvoorkeuren, maar de Nederlandse koning lijkt graag naar ABBA te luisteren. Voorafgaand aan het staatsbanket in Stockholm verklapt de koning zijn twee favoriete liedjes van de Zweedse band.

“Festiviteiten hier zijn vaak vergezeld door de muziek van ABBA. Zo vierde u dit jaar uw verjaardag op de klanken van Dancing Queen”, zo sprak koning Willem-Alexander de Zweedse koning Carl Gustaf toe. Die viert volgend jaar dat hij vijftig jaar op de troon zit. “Misschien mag ik u voor volgend jaar twee andere topnummers suggereren. Super Trouper en On and On and On.”

Het staatsbanket is vaste prik tijdens een staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima aten dinsdag met onder anderen koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria, haar man Daniel en de Nederlandse delegatie op het koninklijk paleis een diner bestaande uit gangen met kreeft, hert en kaviaar.

In zijn toespraak sprak koning Willem-Alexander ook over de gedeelde passies en uitdagingen voor Nederland en Zweden. “Wat zou het mooi zijn als Zweden en Nederland samen de eerste fossielvrije welvaartsstaten ter wereld worden”, zo zei hij. Ook prijst hij Zweden voor het feministisch buitenlandbeleid met het nastreven van gendergelijkheid in het buitenland. “Een feministisch buitenlands beleid is ook een weerbaar buitenlands beleid.”