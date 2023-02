Koning Willem-Alexander prijst Litouwen voor steun Oekraïne

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag de steun van Litouwen aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland geprezen. In zijn toespraak na een bezoek aan Nederlandse militairen in de stad Pabradė hield de koning een toespraak in het Presidentieel Paleis, waarin hij de situatie in Oekraïne duidelijk benoemde.

“Zoals we allemaal weten, is het bijna een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ons hart gaat uit naar alle Oekraïners die lijden onder de Russische agressie”, aldus de koning. “Ik heb diep respect voor de moed van het Oekraïense volk, dat vecht voor zijn bestaan, voor zijn voortbestaan.”

De koning benoemde in zijn toespraak, die hij hield bij president Gitanas Nausėda, dat hij ziet dat Litouwen van grote steun is voor Oekraïne. “Vanaf de vroegste stadia van de oorlog tot vandaag: Litouwen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het zo breed mogelijk reageren op dit conflict. Een conflict dat is ontstaan ​​uit een dreiging dicht bij jullie eigen grenzen.”

Tot slot prees de koning de gastvrijheid van het land. “Niet alleen voor geallieerde troepen, maar ook voor Oekraïense vluchtelingen. Jullie hebben echt jullie harten en huizen geopend. Nederland staat achter jullie. Jullie kunnen op ons rekenen.”