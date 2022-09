Koning Willem-Alexander ruikt het gras van ‘zijn’ ArenA

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de viering van het leven van Johan Cruijff in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam even aan het gras geroken. Toen hij over het veld liep voelde hij, zoals veel voetballers dat traditiegetrouw doen uit bijgeloof, even aan de grasmat om het gras vervolgens te kunnen ruiken.

Voetbaltrainer Ron Jans verklapte in 2015 dat de koning “een voorkeur voor Ajax” heeft. “Ik weet niet of ik het mag zeggen maar ik doe het toch: de koning heeft een voorkeur voor Ajax en de koningin voor Feyenoord”, zei hij op NPO Radio 1. De Ajax-liefde van de koning kwam eerder ook al naar voren in het boek van Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif, die beweerde dat Willem-Alexander niet op de foto wilde gaan met een Feyenoord-shirt.

In de ArenA werd woensdag de Cruyff Legacy Summit georganiseerd, een evenement om de voetballer die dit jaar 75 zou zijn geworden te herdenken en zijn leven te vieren. Onder anderen de Nederlandse bondscoach van het Engelse vrouwenvoetbalteam Sarina Wiegman, Johans zoon Jordi Cruijff, Ronald Koeman en Frank Rijkaard waren aanwezig. Bij de opening van het evenement werd de koning gevraagd een bal neer te leggen bij de andere ballen op het veld. Daarmee maakte hij het nummer 14, het rugnummer van Cruijff, compleet.