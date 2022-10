Koning Willem-Alexander: we kunnen defensie niet meer alleen

Koning Willem-Alexander vindt dat Nederland op defensiegebied moet samenwerken met andere landen. Dat vertelde hij op Vliegbasis Eindhoven na afloop van zijn vlucht met de luchtmacht in een tankvliegtuig. Hij hielp woensdag ten noorden van de Waddeneilanden bij het bijtanken van gevechtsvliegtuigen.

“We moeten op defensiegebied samenwerken met andere landen, we kunnen het niet meer alleen. En dit is het eerste concrete voorbeeld”, zegt de koning na afloop van zijn vlucht. Met het zogenoemde air-to-air refueling, het bijtanken van bijvoorbeeld een F16 of een F35 in de lucht zodat die niet hoeft te landen, wordt samengewerkt met verscheidene landen. Naast Nederland werken Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, België en Tsjechië mee.

De koning vond het “prachtig om mee te kunnen vliegen”, zo vertelde hij. “Het is een hele interessante vlucht om de verschillende manieren van tanken te zien, de verschillende nationaliteiten. Het belang van het bezoek aan deze eenheid is vooral omdat het een heel succesvol en geslaagd multinationaal project is, waar meerdere landen samen zijn gekomen.”

De koning, die in 1985 zijn eerste vliegbrevet haalde en sinds 1994 zijn militair vliegbrevet heeft, heeft al behoorlijk wat vluchten als piloot op zijn naam staan. Ondanks het feit dat hij het een mooie ervaring vond om mee te vliegen, beginnen zijn handen niet direct te jeuken om als zogenoemde Air Refueling Operator aan de slag te gaan. “Nee hoor, want ik ben een Boeing-vlieger”, zei hij lachend.