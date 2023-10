Koning woont in november jubileumfeest ECP bij

Koning Willem-Alexander gaat volgende maand naar het jubileumfeest van ECP, het Platform voor de InformatieSamenleving. Het feest, dat op 16 november plaatsvindt in de Fokker Terminal in Den Haag, wordt gevierd vanwege het 25-jarig bestaan van het platform.

“ECP brengt overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen”, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in een aankondigend bericht van het jubileum. Het platform coördineert daarbij programma’s en publicaties en werkt samen met haar deelnemers “aan een betrouwbare, kansrijke en veerkrachtige digitale samenleving”.

Tijdens de festiviteiten in Den Haag zal de koning het plenaire programma bijwonen en ook met deskundigen spreken over onder meer ChatGPT en de “ethiek en actuele digitale dilemma’s die jongeren bezighouden”, aldus de RVD. Ook zal de koning het boek De techniek staat voor iets in ontvangst nemen en de tentoonstelling 25 jaar ECP & Digitalisering bezoeken.