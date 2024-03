Koning zat ‘op puntje van stoel’ tijdens WK shorttrack

Koning Willem-Alexander zat zondag tijdens het WK shorttrack in Rotterdam Ahoy op het puntje van zijn stoel. Hij en koningin Máxima hebben na afloop op sociale media een felicitatie aan de Nederlandse schaatsters gedeeld. De koning zat zondag op de tribune, Máxima was er niet bij.

“Wat een prachtig shorttrackweekend met een heroïsch gevecht in de finale. Het was een strijd tot de laatste ronde, waarop iedereen terecht op het puntje van de stoel zat”, aldus het paar. “Het was fantastisch getuige te mogen zijn van deze race en uiteindelijk de Nederlandse vrouwen goud te zien winnen.”

Het koningspaar feliciteert in het bericht Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer “met deze overwinning”. Zij wonnen zondag goud en verdedigden daarmee de wereldtitel op het onderdeel aflossing.

Willem-Alexander zat naast onder anderen oud-volleyballer Peter Blangé, Ahoy-directeur Jolanda Jansen en KNSB-directeur Herman de Haan. De koning sprak met shorttrackers en vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond en de International Skating Union.