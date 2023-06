Koningen bekijken satelliet in beschermende kleding

Koning Willem-Alexander en koning Filip hebben woensdagochtend meer geleerd over satellieten. Tijdens een bezoek aan de Waalse start-up Aerospacelab in Ottignies-Louvain-la-Neuve hoorden de staatshoofden meer over satellieten en mochten ze, volledig gehuld in beschermende kleding, zelf ook een satelliet bekijken.

De koningen trokken voordat zij de zogeheten clean room ingingen, waar de satellieten worden gebouwd, beschermende kleding aan. Met handschoenen, overschoenen, jas, haarnet en mondkapje betraden ze de ruimte. Hier kregen zij een rondleiding, waarbij met name de aandacht was gericht op de satelliet die in oktober de ruimte in zal gaan.

De koningen werden alvorens het bezoek aan de clean room ontvangen door Elio Di Rupo, de minister-president van Wallonië, Gilles Mahieu, gouverneur van de provincie Waals-Brabant, Julie Chantry, burgemeester van de gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve, en Benoit Deper, de CEO en oprichter van het Aerospacelab die eerder voor onder meer de NASA werkte. Daarna volgde uitleg over het bedrijf en kreeg het gezelschap een rondleiding.

Voorbeeld

Aerospacelab is opgericht in 2018 en bouwt satellieten om data mee te verzamelen en in opdracht van andere bedrijven. Koning Willem-Alexander liet dinsdag in zijn toespraak bij het staatsbanket weten uit te kijken naar het bezoek aan het Aerospacelab. “Een voorbeeld van uw vooraanstaande positie op het gebied van satellietdata”, zo sprak hij.

Koning Filip was in april nog getuige van de lancering van de Europese ruimtesonde Juice, samen met zijn zoon prins Gabriël. De raket met aan boord Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) gaat voor onderzoek naar Ganymedes, Callisto en Europa, drie van de ongeveer honderd manen van Jupiter. Het is de eerste keer dat een satelliet rond een andere maan dan onze eigen maan gaat draaien.