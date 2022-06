Koningin en prinsessen dragen Altuzarra, DvF en Sandro bij sessie

Koningin Máxima en haar dochters hebben vrijdag tijdens de jaarlijkse fotosessie gekozen voor zomerse kleuren en prints. De koningin en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane droegen outfits van respectievelijk Altuzarra, Diane von Fürstenberg en Sandro, twittert royaltyverslaggever Josine Droogendijk van de website modekoninginmaxima.nl.

Máxima koos voor een asymmetrische jurk met groentinten. Amalia had een donkere maxi-jurk aan met bloemenprint. Alexia en Ariane droegen allebei Sandro. Eerstgenoemde had een combi-set aan van een groene blouse en pantalon met witte bloemen. Haar jongere zus was gehuld in een wit jurkje.

Koning Willem-Alexander droeg een beige pak dat volgens Droogendijk “bij elk warm staatsbezoek” opduikt. Zijn stropdas had hij thuisgelaten.

De fotosessie was in Paleis Noordeinde. Eigenlijk zou het gezin poseren bij het strand, maar vanwege de slechte weersvoorspellingen verhuisde de shoot naar binnen.