Koningin-gemalin Camilla reikt Booker Prize uit

Koningin-gemalin Camilla reikt maandag de prestigieuze Booker Prize uit. De echtgenote van prins Charles overhandigt de Britse literaire prijs in het Roundhouse-theater in Londen.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat er weer een fysieke uitreiking wordt gehouden. De ceremonie wordt gepresenteerd door stand-upcomedian Sophie Duker. Zangeres Dua Lipa houdt een toespraak over de invloed van boeken op haar leven en carrière.

De Booker Prize bestaat uit een trofee en een geldprijs. Vorig jaar won Damon Galgut. Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld was in 2020 de eerste Nederlandse winnaar met de Engelse vertaling van zijn boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening).