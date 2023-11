Koningin Máxima aanwezig bij vierde lustrum Prins Claus Leerstoel

Koningin Máxima is op woensdag 6 december aanwezig bij het symposium voor het twintigjarige bestaan van Prince Claus Chair in Equity and Development. De koningin woont het plenaire programma bij en gaat daarna in gesprek met alumni en studenten van de Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Bij de leerstoel, ook wel hoogleraarspost genoemd, verkennen de huidige leerstoelhouders Fatima Denton en Sebastián Ureta samen met vorige leerstoelhouders het thema rechtvaardige klimaattransitie. De overgang naar een duurzame leefwijze brengt volgens panelleden risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen om sociale ongelijkheden aan te pakken. Joyeeta Gupta, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling in het Mondiale Zuiden van de Universiteit van Amsterdam, is de moderator van het panel. Daarnaast zijn Winny Byanyima (directeur UNAIDS) en Vera Songwe (van Climate Finance en Brookings Institute) de twee keynote sprekers.

Máxima is de beschermvrouwe van de leerstoel, die twintig jaar geleden werd opgedragen aan Prins Claus, die in 2002 overleed. Het vierde lustrum wordt georganiseerd in de Nieuwe Kerk in Den Haag.