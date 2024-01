Koningin Máxima bespreekt sociale projecten in Zeeland

Koningin Máxima heeft bij een bezoek aan Zeeland de leefbaarheid in de regio besproken en de sociale projecten die hieraan bijdragen. De koningin bezocht Stichting IederMooi in Goes en Stichting HerstelTalent in Middelburg, initiatieven die worden gesteund door het Oranje Fonds en die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.

Bij Stichting IederMooi kunnen mensen gratis of met korting een schoonheidsbehandeling krijgen. Koningin Máxima sprak hier een vrijwilliger en een vrouw die gekapt werd. Vervolgens hoorde Máxima meer over de werkwijze en toekomstplannen van de stichting en de uitdagingen waar ze mee te maken krijgt.

Ook Stichting HerstelTalent werd aangedaan, een stichting die mensen helpt de grip op hun leven terug te krijgen. Bij de stichting, die onder meer cursussen en opleidingen aanbiedt, werken mensen die zelf een periode van ontwrichting hebben meegemaakt en nu anderen helpen. Koningin Máxima praatte met oprichters, werknemers, vrijwilligers en deelnemers.

De koningin had het tot slot, samen met het Oranje Fonds, provincie Zeeland en Vereniging Zeeuwse Gemeenten, over de steun aan sociale projecten via het Zeeuws Heldenfonds. Sinds de oprichting van het fonds in 2018 hebben tachtig projecten in Zeeland een toekenning gekregen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.