Koningin Máxima bezoekt Appeltjes van Oranje-winnaar in Haarlem

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de organisatie Triple ThreaT, de winnaar van het Grote Appeltje van Oranje 2022 van het Oranje Fonds. De organisatie in Haarlem werd opgericht door jongeren om andere jongeren te stimuleren meer met hun passie te doen. Triple ThreaT is onder meer actief in Schalkwijk, een Haarlemse wijk die bekendstaat als probleemwijk.

Máxima kreeg een rondleiding door het zogenoemde Lifestyle Centre in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Ze sprak met jongeren over de activiteiten die worden georganiseerd en met betrokkenen over de ontwikkeling en de samenwerking met de gemeente. Enkele rolmodellen, zoals de jongeren worden genoemd die andere jongeren op gang helpen, vertelden over wat Triple ThreaT voor hen heeft betekend.

Koning Willem-Alexander reikte het Grote Appeltje in mei aan Triple ThreaT uit. De koning las toen uit het juryrapport voor dat de organisatie “jongeren in lastige omstandigheden uitdaagt, om zo een rolmodel te worden voor anderen”. Hij noemde Triple ThreaT dan ook “een organisatie die jongeren de drempel over helpt”. Dat had de koning zelf ook gezien toen hij de organisatie een paar jaar geleden bezocht, zo zei hij. De organisatie kreeg 25.000 euro en een bronzen Appeltje, ontworpen door prinses Beatrix.