Koningin Máxima bezoekt digitaal winnaar Appeltjes op Saba

Koningin Máxima gaat volgende week donderdag op bezoek bij Expertise Center Education Care (EC2) op Saba, een van de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Niet fysiek, maar online. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend.

EC2 kreeg de prijs afgelopen juni voor het project Ways of Wellbeing, waarmee de organisatie kwetsbare scholieren en studenten helpt om hun mentale welzijn te verbeteren. Ways of Wellbeing werd opgezet na orkaan Irma in 2017 maar ook met de huidige coronapandemie is de noodzaak van hulp aan deze groep jongeren toegenomen.

Via een videoverbinding spreekt de koningin volgende week met de directeur van het centrum over het ontstaan van het project. Ook de samenwerking met verschillende zorgpartners en overheden komt ter sprake. Van medewerkers en vrijwilligers zal Máxima horen over hun werkzaamheden en de effecten van de aanpak. Scholieren en studenten die via EC2 hulp hebben gekregen, vertellen samen met hun ouders over hun ervaringen.

De Appeltjes van Oranje werden vorig jaar voor de negentiende keer uitgereikt. Het Oranje Fonds beloont met de prijzen jaarlijks sociale initiatieven die met succes groepen mensen verbinden en anderen inspireren. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.