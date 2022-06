Koningin Máxima blij om weer in buitenland te werken na corona

Koningin Máxima is blij dat ze weer echt aan de slag kan na de coronacrisis. Dat zei de koningin bij de start van haar vergadering met de zogenoemde development partners, ontwikkelingspartners die haar vertellen over de stand van zaken in Ivoorkust.

De koningin liep maandagochtend met haar delegatie van haar hotel naar het kantoor van de Verenigde Naties (VN) in Abidjan. “Ik ben heel blij om weer terug te zijn na al die Zoom-gesprekken”, begon de koningin de vergadering na aankomst. “Het is fijn om er weer fysiek te zijn.” Het is het eerste veldbezoek dat de koningin namens de VN aflegt sinds de coronacrisis.

Aan tafel zaten afgevaardigden van de klankbordgroep en ontwikkelingspartners. Daar horen onder meer afgevaardigden van organisaties als de Wereldbank, de Bill & Melinda Gates Foundation en de Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) bij.

Zondagavond kwam de koningin, die speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling is, aan in Ivoorkust. Daar begon haar vierdaagse werkbezoek voor de VN. Dinsdagavond reist ze naar Senegal. De bezoeken staan in het teken van financiële gezondheid en het verder ontwikkelen van betaalbare en veilige financiële diensten in het land. Dit geldt met name voor achtergestelde groepen zoals vrouwen en kleine (landbouw)bedrijven.