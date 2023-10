Koningin Máxima brengt bezoek aan Dutch Design Week

Koningin Máxima brengt donderdagmiddag een werkbezoek aan de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag in een persbericht.

Eindhoven staat tijdens de DDW, die 21 oktober begon, negen dagen lang in het teken van design in de breedste zin van het woord, “van artistiek tot productontwerp en van speculatieve prototypes tot nieuwe perspectieven voor maatschappelijke opgaven”, aldus het bericht. Máxima maakt met medeoprichter Miriam van der Lubbe een rondgang langs diverse ontwerpers en locaties. Zo verkennen ze de rol van AI, het hergebruik van industriële restproducten, duurzaam meubelontwerp en de toepassing van onconventionele materialen in architectuur en industrie.

Het thema van DDW dit jaar is Picture This. Het is daarbij de bedoeling dat ontwerpers andere perspectieven formuleren en visualiseren, waardoor zij “mensen kunnen meenemen in een proces van verandering”. DDW bestaat sinds 2001 en trekt jaarlijks zo’n 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over Eindhoven openen ontwerpstudio’s hun deuren en zijn er op meer dan 100 locaties exposities, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten en debatten.