Koningin Máxima gaat langs bij Alles Oké? Supportlijn

Koningin Máxima gaat volgende week dinsdag samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport langs bij de Alles Oké? Supportlijn. Het bezoek is bij de Kindertelefoon in Nijmegen.

De hulplijn is een initiatief van de Kindertelefoon en biedt telefonisch en via de chat hulp aan jongvolwassenen die niet lekker in hun vel zitten. Máxima en de staatssecretaris gaan in gesprek met vrijwilligers van het belcentrum en met jongeren. Ook spreken ze met vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid.

De koningin houdt zich veel bezig met dat thema. Ze is erevoorzitter van Stichting MIND Us, die wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid.