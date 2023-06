Koningin Máxima heeft spijt van schoenkeuze bij bezoek fregatten

Koningin Máxima had achteraf gezien even andere schoenen aan moeten trekken voordat zij donderdag in de haven van Antwerpen een fregat op- en afging. Dat zei de koningin, die hoge hakken droeg, na afloop van het bezoek tegen een aantal aanwezigen.

Samen met koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip en koningin Mathilde bekeek de vorstin op de laatste dag van het staatsbezoek aan België een Nederlands en Belgisch fregat. De koningen bezochten samen een Belgisch fregat en de koninginnen een Nederlandse. Het bezoek markeert de nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische marine.

Máxima betrad en verliet het fregat als eerste van het gezelschap. Met name de tocht naar beneden op de smalle, wiebelende trap van het schip vormde enigszins een uitdaging. Na gevraagd te hebben of ze het beste voor- of achterwaarts de trap kon af kon, begon de koningin uiteindelijk achterwaarts aan de afdaling. Achteraf was dat iets beter gegaan zonder hakken, zei de koningin, maar daar had ze dit keer niet aan gedacht.

De Zeven-Provinciënklasse

De vorstinnen brachten een bezoek aan het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Ruyter. Dit fregat is een van de luchtverdedigings- en commandofregatten van de De Zeven-Provinciënklasse. De koninginnen kregen van onder anderen bemanningsleden uitleg over het schip. Ook werd gesproken over het aantrekken van jongeren voor het werk voor defensie. Aan boord werd uitgelegd dat er veel animo is voor de opleiding en dat in september een nieuwe lichting van start gaat. “Fantastisch”, vond koningin Máxima.

Koning Willem-Alexander en koning Filip bezochten het Belgische fregat Louise-Marie. Dit fregat heeft drie missies gevaren, waaronder tegen piraterij.

De marines van Nederland en België werken goed met elkaar samen. Ze gebruiken onder meer dezelfde typen schepen, ze werken samen bij het onderhoud en de marines bieden gezamenlijke opleidingen aan.

Het bezoek aan de fregatten is het laatste onderdeel dat het Nederlandse koningspaar bijwoont samen met het Belgische koningspaar. Na afloop nemen koning Filip en koningin Mathilde afscheid van het Nederlandse koningspaar met een afscheidsceremonie in de haven.