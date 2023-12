Koningin Máxima in speciale uitzending van Shownieuws

Koningin Máxima is woensdagavond te zien in een speciale uitzending van Shownieuws. Voor de special Samen tegen Schulden volgde SBS een jaar lang de activiteiten van de koningin voor SchuldenlabNL, waar zij erevoorzitter van is. De speciale uitzending Shownieuws Special: Samen tegen Schulden in gesprek met Koningin Máxima is om 20.30 uur te zien op SBS6.

Máxima vertelt onder meer in een gesprek met Tooske Ragas waarom het onderwerp haar zo na aan het hart ligt en waarom zij zich hiervoor inzet. Ook gaat de koningin in op de impact van schulden en kijkt zij terug op het vijfjarig bestaan van SchuldenlabNL. Verder komen ervaringsdeskundigen en demissionair minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan het woord.

SchuldenlabNL werd in 2018 opgericht met als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. Koningin Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van SchuldenlabNL.