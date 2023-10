Koningin Máxima leert over inzet AI op Hogeschool van Amsterdam

Bij de Hogeschool van Amsterdam heeft koningin Máxima donderdagochtend meer geleerd over kunstmatige intelligentie (AI) en de inzet ervan in het onderwijs. De koningin kreeg een rondleiding langs verschillende installaties waarbij AI wordt toegepast en sprak over onder meer verantwoordelijk AI-gebruik.

Onderweg naar het lab op de vierde verdieping van de faculteit Jacoba Mulderhuis passeerde de koningin tientallen studenten, waarvan enkelen haar naam riepen. Eén jongen maakte snel een selfie met de vorstin, dit tot grote hilariteit van zijn vrienden.

In het Smart Asset Management Lab, één van de labs van het Centre of Expertise Applied AI van de HvA, zag Máxima onder meer een ultrasensitieve koelinstallatie die zichzelf kan repareren. Een studente en een afgestudeerde van de master Applied AI vertelden over het bedrijf dat de installatie, waar medicijnen mee worden gekoeld, beschikbaar heeft gesteld voor ontwikkeling. De koningin was benieuwd of bedrijven altijd met een gerichte vraag bij het lab aankomen of soms ook gewoon “iets met AI” willen doen. Personeelstekorten blijken vaak een uitdaging, werd haar verteld. De koningin concludeerde dat “efficiëntie een groot onderdeel” is van de hulpvragen vanuit het bedrijfsleven.

Ongewenst effect

Vervolgens was het tijd voor enkele rondetafelgesprekken. Tijdens het eerste sprak Máxima met experts van de HvA, maar ook van de Universiteit van Amsterdam, over verantwoord gebruik van AI. Het ging onder meer over mogelijk ongewenste effecten van AI die vaak pas na toepassing aan het licht komen. Bijvoorbeeld als AI geprogrammeerd is om anoniem sollicitanten te selecteren en het door informatie in een cv over een sportclub toch een leeftijd of geslacht kan achterhalen.

Met vertegenwoordigers van verschillende partners van de HvA, zoals de gemeente Amsterdam en het Antoni van Leeuwenhoek, sprak de koningin tot slot over de sociale impact van toekomstige en huidige AI-toepassingen. De koningin sprak onder meer over waar Nederland op het gebied van AI sterk in is en waar er beleid nodig is. De koningin zei bij het afronden dat zij wel “de hele dag door had kunnen praten” over dit “belangrijke onderwerp dat ons allemaal aan gaat”. Bij het afscheid namen nog twee jongens – met toestemming van de vorstin – een selfie met de koningin.