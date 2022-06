Koningin Máxima maakt parachutesprong: ‘heel erg spannend’

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Breda een parachutesprong gemaakt. Dat deed ze tijdens een bezoek aan de Defensie Para School (DPS), die sinds 2008 alle parachutistenopleidingen binnen de krijgsmacht verzorgt. “Spannend. Heel erg”, zei de koningin bij aankomst op de kazerne. Na een instructie maakte Máxima haar eerste officiële tandemsprong.

“Geen idee waar ik aan begonnen ben”, zei de duidelijk gespannen Máxima bij aankomst. Lachen kon de koningin echter nog wel, want ze vond het naar eigen zeggen enorm interessant om mee te maken wat er allemaal gebeurt op de DPS. Maar de spanning “groeit naarmate het moment aankomt”, zei ze.

Even leek het erop dat de geplande sprong niet door kon gaan, omdat Breda woensdag aan het begin van de dag te maken had met flink wat regenbuien. Tegen 14.00 uur klaarde de lucht genoeg op om een veilige sprong te maken.

De DPS leidt jaarlijks zo’n 800 tot 1000 militairen op. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor de special forces van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Ook verzorgt de DPS de parachutistenopleidingen voor de Luchtmobiele Brigade van de landmacht.

Tijdens het bezoek kreeg de koningin uitleg over de verantwoordelijkheden van de organisatie. Ook sprak ze met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werkzaamheden en operationele inzet in missies. Zo ondersteunde de Defensie Para School onder meer missies in Mali en Afghanistan. Na de uitleg kreeg koningin Máxima een rondleiding door de trainingshal, waar ze onder meer een demonstratie kreeg over parachutevouwen.