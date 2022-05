Koningin Máxima opent Majoor Bosshardthuis van Leger des Heils

Koningin Máxima opent woensdagmiddag 8 juni het Majoor Bosshardthuis van het Leger des Heils in Amsterdam. In het voormalige woonhuis van majoor Bosshardt aan de Oudezijds Voorburgwal worden kwetsbare mensen uit de samenleving opgevangen, net zoals de majoor dat zelf ook deed van 1951 tot 1978.

Voorafgaand aan de opening is de koningin in de Oude Kerk bij een bijeenkomst over het leven van majoor Alida Bosshardt. Daarop opent Máxima het huis door een wassen beeld van de majoor te onthullen. Tot slot krijgt ze een rondleiding door het pand en praat ze met bezoekers van de buurthuiskamer. In die ruimte, waarvan er 120 door het hele land zitten, kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een maaltijd, een goed gesprek of tweedehands kleding.

Het Leger des Heils viert dit jaar het 135-jarige bestaan in Nederland. De organisatie zet zich in voor de zwakkere mensen in de samenleving, zoals daklozen, prostituees en mensen met een verslaving.