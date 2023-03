Koningin Máxima opgestegen voor blusoefening Defensie

Koningin Máxima is donderdagmiddag in een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht opgestegen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen. De koningin neemt deel aan een oefening van de Fire Bucket Operation voor het blussen van branden door het Defensie Helikopter Commando (DHC). Naar verwachting blijft Máxima zo’n drie kwartier in de lucht.

Na aankomst werd de koningin, die voor de gelegenheid gekleed was in een door Defensie verstrekte groene overall van de luchtmacht, welkom geheten door de commandant Luchtstrijdkrachten, de commandant Defensie Helikopter Commando en de Commandant 298 Squadron. Zij vertelden hun koninklijke gast over onder meer het werk van DHC en over de helikopters. Máxima stelde vragen over het effect van wind op het werk en over de inzet van de eenheid in het buitenland. Fire Bucket Operation is een civiel-militaire samenwerking tussen de Koninklijke Luchtmacht en Brandweer Nederland.

De koningin en de crew vertrokken na een veiligheidsbriefing vervolgens in de Chinook in de richting van de Oirschotse heide, op zo’n 30 kilometer van de vliegbasis. De Chinook is de grootste van de twee helikoptermodellen waarmee de DHC branden blust. Het andere model is de Cougar, waarvan er ook een aantal te vinden zijn op Gilze-Rijen.

Tijdens een vlucht vult de helikopter de zogeheten Bambi Bucket, de grote verstevigde waterzak die onder de helikopter hangt, met water uit een kanaal, plas of een meer in de buurt van de brand. Vervolgens wordt dat gefaseerd of in een keer gelost boven de brandhaard. De maximale capaciteit van de Bambi Bucket onder de Chinook is 7600 liter.