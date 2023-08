Koningin Máxima overhandigt VN-jaarverslag aan VN-baas

Koningin Máxima heeft dinsdag haar jaarverslag van haar VN-werkzaamheden overhandigd aan secretaris-generaal António Guterres in New York. De koningin is al jaren speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

In haar voorwoord schrijf Máxima dat ze meer focust op hoe financiële diensten kunnen bijdragen om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende klimaatgebeurtenissen, met name voor huishoudens en MKB-bedrijven. Ze benadrukt in haar voorwoord ook het belang van samenwerking. “We moeten blijven samenwerken, voortbouwen op de vooruitgang die we hebben geboekt en uitdagingen aangaan om een financieel systeem te creëren dat voor iedereen positieve resultaten oplevert”, aldus Máxima. “Als we dit doen, ben ik ervan overtuigd dat we in 2024 nog meer zullen bereiken, grondige veranderingen teweeg zullen brengen en een toekomst met grenzeloze mogelijkheden zullen vormgeven, waardoor onze wereld zal transformeren.”

In het rapport staat ook een overzicht van de werkreizen van de koningin voor de VN. Zo ging zij eerder dit jaar onder meer naar Marokko en Brazilië.

Máxima is al sinds 2009 de speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In die rol zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.