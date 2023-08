Koningin Máxima presenteert VN-jaarverslag in New York

Koningin Máxima brengt maandag en dinsdag een bezoek aan de Verenigde Naties in New York. Zij doet dat in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Dinsdagmiddag biedt de koningin het jaarverslag van de voortgang van haar VN-werkzaamheden aan secretaris-generaal António Guterres aan, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. In het verslag wordt duidelijk hoe “toegankelijke, betaalbare en veilige digitale financiële diensten kunnen bijdragen aan betere ontwikkelingskansen, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen”, aldus de RVD.

Wereldwijd heeft 76 procent van de volwassenen nu een bankrekening, zegt de Wereldbank Groep. De volgende stap is ervoor zorgen dat iedereen ook toegang krijg tot verzekeringen, betaalbare leningen kan afsluiten en de mogelijkheid krijgt om te sparen. Máxima pleit ervoor om deze “financiële gezondheid” mee te nemen in het ontwikkelen van financiële producten, diensten en beleid.

Verder heeft Máxima dinsdag nog interne gesprekken met medewerkers van het UNSGSA-kantoor bij de Verenigde Naties.