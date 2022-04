Koningin Máxima: samen ontbijten is belangrijk ritueel

Koningin Máxima vindt samen ontbijten een belangrijk ritueel. Tijdens een kort vraaggesprek met ZappSport bij de opening van de Koningsspelen zei de koningin dat ze graag met het hele gezin de dag beginnen.

“Wij willen altijd met zijn vijven ontbijten. Het is voor ons een ritueel dat belangrijk is en waarbij we de dag doornemen”, vertelde Máxima aan presentatoren Britt Dekker en Ron Bozshard. Ze verklapte ook wat ze zelf graag ontbijt. “Meestal iets van yoghurt met vruchten. En een thee.”

Het koningspaar werd gevraagd naar hun ontbijtritueel omdat de Koningsspelen in het hele land van start gaan met een gezamenlijk ontbijt op basisscholen. Ontbijten is belangrijk, zo stelde de koningin. “Als je niet ontbijt heb je geen energie om te gaan sporten”, zei ze. “Het is goed om eiwitten binnen te krijgen en een goeie bruine boterham. En dan naar school!”

Ontbijten met het hele gezin zit er voor Willem-Alexander en Máxima de laatste tijd minder vaak in. Oudste dochter Amalia heeft na het halen van haar middelbareschooldiploma een tussenjaar en ook Alexia is van huis omdat ze sinds de zomer in Wales naar school gaat. Alleen jongste dochter Ariane gaat nog in Den Haag naar school.