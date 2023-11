Koningin Máxima staat stil bij vijf jaar Stichting SchuldenlabNL

Koningin Máxima heeft dinsdag bij Nationale-Nederlanden in Den Haag een bijeenkomst bijgewoond ter ere van het vijfjarig bestaan van Stichting SchuldenlabNL. Máxima is erevoorzitter van de organisatie die als doel heeft om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Tijdens de bijeenkomst werd kort teruggeblikt op de afgelopen jaren, maar vooral ook vooruitgekeken naar nieuwe initiatieven voor de bevordering van financiële gezondheid in de toekomst. Daarnaast was Máxima bij twee sessies die over verschillende spaarvormen gingen. SchuldenlabNL pleit namelijk ook voor het belang van sparen.

Voor Máxima is financiële gezondheid een belangrijk thema. De koningin zet zich daar ook voor in tijdens haar werk voor de Verenigde Naties.