Koningin Máxima trommelt tijdens workshop over muziekonderwijs

Koningin Máxima was dinsdag aanwezig bij de werkconferentie Méér Muziek in Mijn Klas op Paleis Noordeinde. Samen met minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) volgde ze workshops om muziek in het onderwijs te verwerken.

Bij de conferentie waren honderdvijftig leerkrachten, schoolleiders en pabo-studenten aanwezig die workshops volgden over toepassingen van muziekonderwijs in de klas. Koningin Máxima trommelde samen met Wiersma en Uslu enthousiast op de trommel die ze op schoot kreeg. Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder en zanger en bestuurslid van Méér Muziek in de Klas Jeangu Macrooy spraken over de kracht van muziek voor leerlingen.

Koningin Máxima is erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.