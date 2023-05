Koningin Máxima viert 52e verjaardag

Een feestelijke dag op paleis Huis ten Bosch. Koningin Máxima viert woensdag namelijk haar 52e verjaardag.

Het is niet bekend of koningin Máxima ook daadwerkelijk een feest geeft, want verjaardagen van leden van de koninklijke familie worden doorgaans gezien als privé. Haar agenda met publieke bezoeken is in ieder geval leeg voor deze dag.

Koningin Máxima werd op 17 mei 1971 geboren in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Op 2 februari 2002 trouwde ze met koning Willem-Alexander. Samen hebben ze drie kinderen, Amalia (19), Alexia (17) en Ariane (16).