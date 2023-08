Koningin Máxima weer in Nederland aan het werk

Koningin Máxima heeft woensdag weer haar werk in Nederland hervat. De koningin bracht een werkbezoek aan Rotterdam dat in het teken stond van psychische gezondheid.

Tijdens het bezoek stond het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale Gezondheid centraal. Dat programma ondersteunt initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Máxima sprak woensdag met deelnemers van verschillende organisaties over hun projecten. Ook ging zij in gesprek over het ontstaan van het programma, dat een gezamenlijk initiatief is van het Oranje Fonds en Stichting Mind. Willem-Alexander en Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bij het vertrek van de koningin stond een aantal jongeren op Máxima te wachten. De vrouw van koning Willem-Alexander ging met een aantal van hen op de foto.

De koningin is net weer terug in Nederland. De afgelopen dagen was zij in New York in verband met haar werk voor de Verenigde Naties.