Koningin Máxima wordt overladen met cadeautjes tijdens VN-reis

Koningin Máxima wordt tijdens haar VN-reis naar Senegal en Ivoorkust overladen met cadeautjes. Donderdag bezoekt de koningin verscheidene ministeries om gesprekken te voeren over financiële inclusiviteit, maar er wordt ook de nodige tijd genomen om cadeautjes uit te wisselen.

Zo ontving de koningin een wandkleed van financiën-minister Abdoulaye Daouda Diallo. Blijer leek ze echter nog te zijn met het door hem overhandigde rapport over de financiële stand van zaken in Senegal. “Dit is heel belangrijk”, zei ze bij het ontvangst.

Woensdag ontving Máxima ook traditionele kledingstukken van het materiaal pagne tissé. De hoed en de jurk die de koningin op een boerderij ontving worden vaak gedragen tijdens bijzondere familiegebeurtenissen. De stof gaat vaak een heel leven mee en wordt steeds vermaakt, van baby-draagdoek tot bruidskleed tot een speciale doek voor tijdens uitvaarten.

De eerste dagen van haar reis voor de Verenigde Naties was Máxima in Ivoorkust. Dinsdagavond vloog ze naar Senegal, waar ze tot donderdagavond blijft. De afgelopen dagen kreeg de koningin onder meer kunststukken en kledingstukken cadeau.