Koningin stelt kritische vragen bij bezoek Appeltje-winnaar

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag in Zutphen een werkbezoek gebracht aan Ixta Noa, vorig jaar winnaar van het Grote Appeltje van Oranje. Ixta Noa – een fantasienaam die ‘Ik sta nieuw’ betekent – kreeg de prijs voor de bijzondere manier waarop mensen met psychische klachten door ervaringsdeskundigen worden geholpen. “Ik kan wel zien waarom u de prijs heeft verdiend”, stelde Máxima aan het einde van haar vooraf stilgehouden bezoek vast.

Het is gebruikelijk dat de koning of koningin, die samen het beschermpaar vormen van het Oranje Fonds, een kijkje nemen bij de winnaars van de Appeltjes. In de aanloop naar de prijsuitreiking hebben ze al veel gehoord over de genomineerden en de uiteindelijke winnaars, maar daarna willen ze ook zien en horen hoe het er in de praktijk aan toegaat. Daarnaast is het koninklijk bezoek ook een soort extra beloning voor de bekroonde organisatie.

“U helpt mensen met psychische problemen om hun mentale veerkracht terug te vinden, zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. U helpt hen weerbaar te worden. Dat werk is zó nodig”, zei Máxima destijds bij de prijsuitreiking. Ze prees Ixta Noa als een “organisatie die klein begon als een lokaal initiatief gericht op zelfhulp en herstel. Langzaam maar zeker verspreidde het zich over een steeds groter deel van het land en groeide het aantal vrijwilligers.”

“De druk op de geestelijke gezondheidszorg is hoog en de wachtlijsten worden langer. Om te voorkomen dat deze druk nóg hoger wordt, moeten we zorgen dat er voor iedereen dichtbij huis mogelijkheden zijn om psychische problemen te bespreken. En dat er hulp is voor iedereen die werkt aan herstel”, stelde de koningin.

In Zutphen zag en hoorde ze hoe dat in de praktijk wordt gebracht, maar ze stelde daarnaast ook tientallen kritische en onderzoekende vragen. “We kunnen veel van u leren, ook voor andere plaatsen in Nederland.” Zo vroeg Máxima zich af of de opzet van Ixta Noa ook zou werken in grote steden als Amsterdam en Rotterdam, waar de sfeer toch anders is dan in de Gelderse IJsselstad. Ixta-directeur Gerard de Roos dacht het wel, maar de koningin leek toch bedenkingen te hebben.

Bij Ixta Noa werken opgeleide vrijwilligers die zelf een psychisch ontwrichtende periode in hun leven hebben doorgemaakt. Hun ervaring met het herstel hiervan zetten zij in om anderen bij hun herstel te helpen.