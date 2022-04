Koningin vindt dat prinsessen verantwoordelijk met geld omgaan

Koningin Máxima vindt dat haar drie dochters “heel verantwoordelijk” met geld omgaan. Dat vertelde zij vrijdagochtend aan FunX-dj Fernando Halman toen zij te gast was in zijn ochtendshow Start!. Zij bezocht de uitzending om te praten over verantwoordelijk omgaan met financiën vanwege de Week van het Geld.

“Het is belangrijk dat ouders consequent zijn als het om geld gaat”, aldus Máxima. “Wij gaven onze kinderen ook zakgeld. En als dat op is, dan zeg ik ook: ‘jammer, dan had je het niet moeten uitgeven’.” Zij adviseert ouders op de website van het Nibud te kijken om te weten welk bedrag op welke leeftijd verantwoord is.

Het is ook goed als kinderen op jonge leeftijd leren wat de consequenties zijn van fouten maken met geld. “Zakgeld is leergeld”, bracht Máxima haar dochters ook bij. “Het is goed als je in die fase in je leven fouten maakt. Daar leer je van: op is op. Het is goed als ouders daar ook streng in zijn, naar hun kinderen toe. Dan weet je de volgende keer dat je het beter moet bewaren.”

Koningin Máxima praatte vrijdag in de ochtendshow Start! met twee jongeren over geldzaken. De aanwezigheid van Máxima was in het kader van de elfde editie van de Week van het Geld, die op 28 maart van start ging.