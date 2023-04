Foto’s: aankomst in Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft de Oranjes donderdag welkom geheten in Rotterdam om Koningsdag te vieren. “Welkom in Rotterdam, welkom in de meest internationale stad van ons land. De stad waar de kleuren vanaf spatten vandaag”, zei Aboutaleb bij de aankomst van de koninklijke familie.

“Namens alle Rotterdammers, namens het stadsbestuur, alle inwoners van ons koninkrijk wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag”, vervolgde Aboutaleb. “Het programma is met liefde en toewijding samengesteld. U gaat mooie mensen ontmoeten en de veerkracht van de stad ervaren. De stad, de saamhorigheid, is opgebouwd door mensen uit alle windstreken.”

Aboutaleb wenste de koning namens iedereen “een fantastisch mooie dag”. “Een onvergetelijke zonnige dag. Want u bent onze majesteit, maar vandaag zijn we allemaal Kings and Queens.” Vervolgens trad een kinderkoor voor het gezelschap op met een nummer genaamd Kings & Queens.

Prinses Alexia, de middelste dochter van Willem-Alexander en Máxima, is donderdag niet aanwezig, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het heeft te maken met examens die de prinses heeft, de prinses gaat naar school en woont in Wales. Naast het koningspaar en Amalia en Ariane zijn ook onder anderen prinses Laurentien en prins Constantijn aanwezig.