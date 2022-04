Koningsnachtfeesten barsten weer los met muziek en vrijmarkt

Voor het eerst sinds 2019 zijn er weer festiviteiten tijdens Koningsnacht. Traditiegetrouw barsten op de avond voor Koningsdag allerlei feesten en evenementen los in het land. De afgelopen twee jaar konden die vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar dinsdagavond kleurt het op veel plekken al oranje.

Het grootste festival vindt dinsdagavond plaats in Den Haag. In het centrum zijn voor The Life I Live acht podia neergezet, waarop zo’n veertig acts optreden. Onder anderen Jungle by Night, The Cool Quest en Paul Sinha staan op het affiche. De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar met het nummer SHUM vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, opent het gratis muziekfestival dat dit jaar zijn tienjarig jubileum viert.

De mannelijke bandleden mochten vanwege dienstplicht eigenlijk het land niet uit, maar ze hebben van het ministerie van Cultuur in Oekraïne toestemming gekregen om naar Nederland te komen. Dat ministerie vindt het de moeite waard, omdat de band met optredens aandacht kan vragen voor de situatie in zijn thuisland, zo laat een woordvoerder van het festival weten.

Eindhoven=King

Ook in de hoofdstad kan volop gefeest worden. Niet alleen organiseren tientallen cafés feestjes, maar ook in de clubs en grotere zalen wordt de verjaardag van de koning alvast gevierd, zoals in Escape en in de Melkweg. In AFAS Live staat een Koningsnachteditie van Vunzige Deuntjes op het programma.

Eindhoven begint de festiviteiten eveneens op dinsdag. Een van de vele feestjes in de Lichtstad is Eindhoven=King, met optredens op verschillende locaties. In Groningen is het meezingen geblazen tijdens De Helden van Oranje. Daar treden Nederlandstalige artiesten als Tino Martin, Snollebollekes en Frans Duijts op. In Breda hebben ze eveneens een aantal artiesten van eigen bodem gestrikt. Tijdens Kanonnen van Oranje kunnen bezoekers losgaan met De Jeugd van Tegenwoordig, Jebroer en Donnie.

Vrijmarkt in Utrecht

In Rotterdam Ahoy wordt de verjaardag van Willem-Alexander ieder jaar muzikaal ingeluid tijdens de Nacht van Oranje, maar die gaat dit jaar niet door. De coronaversoepelingen kwamen voor de organisatie van het Hollandse muziekfeest te laat.

Afgezien van de vele feestjes gaat in Utrecht ook de bekende vrijmarkt op dinsdagavond van start. Vanaf 18.00 uur liggen de straten in de binnenstad traditiegetrouw vol met kleedjes waarop tweedehands spullen worden uitgestald. De rommelmarkt gaat de hele nacht door en ook tijdens Koningsdag kan nog langs de prullaria gestruind worden.