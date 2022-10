Koningspaar begint in Stockholm aan staatsbezoek Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden. Het paar begint in de hoofdstad Stockholm en bezoekt de laatste dag, donderdag, Göteborg.

Het bezoek staat in het teken van de goede betrekkingen tussen beide landen en de samenwerking voor een groener en economisch sterker Europa. Dinsdagochtend wordt het paar op het vliegveld van Stockholm ontvangen door kroonprinses Victoria en haar man Daniel. Later ontmoet het paar ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia op het koninklijk paleis. Het bezoeken van Göteborg lijkt een logische keuze, want de stad heeft veel Nederlandse invloeden. In 1621 werd de stad gesticht en voor het opbouwen ervan werd de hulp van onder anderen Hollanders ingeschakeld. Lange tijd vormden Hollanders het stadsbestuur en werd de Nederlandse taal – naast Zweeds – officieel erkend.

Tijdens het staatsbezoek wordt het koningspaar begeleid door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Ollongren van Defensie, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Op de planning staan onder meer een bezoek aan Volvo Trucks, Lindholmen Science Park en het Vasamuseum.

De laatste keer dat Nederland een staatsbezoek aan Zweden bracht, was in 1987 door toenmalig koningin Beatrix. In 2009 brachten koning Carl Gustaf en koningin Silvia een bezoek aan Nederland. Komend jaar is overigens voor beide vorsten een bijzonder jaar: koning Willem-Alexander zit dan tien jaar op de troon, koning Carl Gustaf vijftig jaar.