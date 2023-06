Koningspaar begroet Antwerpen op klanken Tulpen uit Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag kennis gemaakt met bewoners en toeristen in Antwerpen. Samen met het Belgische koningspaar spraken zij tijdens een wandeling over de Grote Markt richting het Stadhuis met mensen. Uit de klokkentoren op de Grote Markt klonk voor de gelegenheid het lied Tulpen uit Amsterdam van Herman Emmink.

Op de Grote Markt hadden zich zo’n 150 mensen verzameld, die juichten zodra de koningsparen met hun auto’s aankwamen. Eerst arriveerden de Belgische koning Filip en koningin Mathilde bij het Stadhuis, vervolgens kwamen Willem-Alexander en Máxima aanrijden. Ze werden opgevangen door Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, en Cathy Berx, de gouverneur van de provincie Antwerpen.

Na aankomst begaf het koninklijke gezelschap zich naar de menigte achter de dranghekken, die Belgische en Nederlandse vlaggetjes bij zich had. De koningen en koninginnen schudden handen, maakten een praatje en namen cadeaus in ontvangst. Ze ontvingen tekeningen, knuffels en bosjes bloemen. Een groepje kinderen juichte luid toen Máxima ze een handje kwam geven. Daarbij nam de koningin vele tekeningen in ontvangst.

Unesco

In het Stadhuis werd het gezelschap ontvangen in de Trouwzaal. Het Stadhuis van Antwerpen, ontworpen door de in Antwerpen geboren architect Cornelis Floris de Vriendt, staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het Stadhuis is tussen 2018 en 2022 gerenoveerd. Hierbij zijn onder meer de gevel, muurschilderingen en schilderijen hersteld. De muurschilderingen in de zaal zijn gemaakt door de kunstschilder Victor Lagye.

Het bezoek aan de Grote Markt is onderdeel van de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima brengen aan België.