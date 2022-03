Koningspaar bezoekt Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen begin volgende maand een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland. Het koningspaar gaat op 7 april naar de gemeenten Lisse, Teylingen, Hillegom, Katwijk en Noordwijk.

Het koningspaar begint de dag in Lisse, bij voetbalclub FC Lisse. Voorzitters van meerdere voetbalclubs uit de streek zijn aanwezig en gaan met de koning en koningin in gesprek. Daarna volgt een gesprek met de burgemeesters van Lisse en de andere vier gemeenten.

Willem-Alexander en Máxima zijn daarna in Teylingen voor een bezoek dat in het teken staat van de bollenteelt. Ze krijgen daar onder meer een rondleiding bij een telersbedrijf. In Hillegom gaan de koning en koningin daarna langs bij een ondernemer die van de bollenvelden een toeristische attractie heeft gemaakt, zodat het bij reguliere bollenvelden niet te druk wordt met toeristen.

In Katwijk wordt het koningspaar verwacht bij een parkeergarage die onder het duin is gebouwd. Willem-Alexander en Máxima hebben daar een kort gesprek met de voorzitters van de vier Oranjeverenigingen uit de kustplaats. Daarna gaan ze naar een strandhuisje en een strandpaviljoen.

De dag wordt afgesloten in Noordwijk met een bezoek aan een plek waar een Space Campus wordt ontwikkeld. Daar treft het koningspaar onder meer vertegenwoordigers van start ups die werken aan toepassingen van kennis en technologie uit de ruimtevaart in andere sectoren, zoals landbouw, veiligheid en zorg.