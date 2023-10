Koningspaar biedt briefschrijvers ‘een luisterend oor’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen woensdag 1 november op Paleis Noordeinde een tiental Nederlanders die hun eerder een brief hebben geschreven. Het gesprek is bedoeld om de schrijvers een luisterend oor te bieden en te praten over de mogelijkheden die zij zien om de samenleving te versterken, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Jaarlijks ontvangen de leden van het Koninklijk Huis meer dan 10.000 brieven, die allemaal worden bewaard. De gesprekken worden gevoerd met mensen die betrokken zijn bij thema’s als solidariteit, bestaanszekerheid, huisvesting en klimaat.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Koninklijk Huis sinds dit jaar geen bedankkaart meer stuurt naar iedere afzonderlijke schrijver die iemand van de koninklijke familie een gelukswens heeft gestuurd. De RVD benadrukte toen wel dat “andersoortige post zorgvuldig wordt behandeld en wordt voorzien van een reactie”.