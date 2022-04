Koningspaar bij herdenking op de Dam en 5 mei-concert

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen op 4 mei de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam bij, die na twee besloten edities vanwege corona weer met publiek plaatsvindt. De dag erna is het koningspaar aanwezig bij het 5 mei-concert op de Amstel in de hoofdstad.

Op 4 mei zijn de koning en koningin samen met onder anderen minister-president Mark Rutte aanwezig in De Nieuwe Kerk in Amsterdam voor de herdenkingsbijeenkomst en de 4 mei-voordracht door tv-presentator Hans Goedkoop. Daarna legt het koninklijk paar namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. De jaarlijkse toespraak is voor rekening van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam.

In 2020 hield Willem-Alexander de toespraak, de eerste keer dat een staatshoofd de toespraak op de Dam verzorgde. Vanwege de coronamaatregelen en het besloten karakter van de herdenking was de Dam destijds bijna leeg. De koning benadrukte toen in zijn rede dat oorlog generaties lang doorwerkt: “Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.”

Willem-Alexander en Máxima zijn op 5 mei ’s avonds bij het traditionele concert, waarmee de nationale bevrijdingsviering wordt afgesloten. Dit concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré en wordt dit jaar weer in zijn gebruikelijke vorm gehouden. Op het programma staan optredens van zangeres Anita Meyer, de Antilliaanse mezzosopraan Tania Kross, de Syrische zanger Wasim Arslan, rapper Fresku en zanger Merijn van Haren van de rockband Navarone. De presentatie is in handen van Eric Corton.