Koningspaar blij verrast door ‘vrouwenmanagement’ Oranje Fonds

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan het Oranje Fonds in Utrecht. Bij aankomst werd het paar opgewacht door het managementteam bestaande uit vijf vrouwen, iets wat het koningspaar direct opviel. ‘Gender in balance’ noemde Willem-Alexander het, waarop Oranje Fonds-directrice Sandra Jetten lachend reageerde dat de organisatie “dat dan weer iets té serieus neemt”. Het paar kon daar wel om lachen en het ijs was direct gebroken.

Het twee uur durende bezoek werd gevuld met verscheidene gesprekken. De koning en de koningin voerden los van elkaar drie gesprekken met medewerkers en vrijwilligers van verschillende projecten die worden gesteund door het Oranje Fonds. Willem-Alexander schoof als eerste aan bij Prins Heerlijk, een speciaal opleidings- en begeleidingsprogramma voor jongeren met leerproblemen of een lichte verstandelijke beperking. Bregje Hofmans, een van de leerlingen, had voor de gelegenheid speciaal oranje gebakjes gemaakt. Willem-Alexander waarschuwde haar, nadat zij de ingrediënten opnoemde, wel gelijk dat de gebakjes waarschijnlijk niet lang onaangeroerd zouden blijven. “Erg lekker”, was zijn eindoordeel.

Máxima sprak ondertussen met onder anderen medewerkers en vrijwilligers van Kadera, een organisatie die hulp biedt bij gezinnen die herstellende zijn van huiselijk geweld. Er werd gesproken over het belang van vrijwilligers en het opvangen van vrouwen en kinderen. De koningin vroeg zich af of er meer meldingen van huiselijk geweld zijn tijdens corona. Dat is het geval, aldus een van de medewerkers. Zij vertelde ook dat veel kinderen het moeilijk vinden om in de opvang te zitten, omdat ze hun juf of hun klasgenootjes missen. Dat kon Máxima zich goed voorstellen, zei ze. “School biedt afleiding en een reden om op te staan.”

Fantastisch

Leerling Bregje vertelde na het eten van het taartje aan de koning over haar tijd bij Prins Heerlijk. Ze leert daar werken in de horeca, wat ze het liefst doet, maar ook omgaan met sociale uitdagingen. Willem-Alexander vond het “fantastisch” dat zij op die manier zelfverzekerder door het leven gaat. Hij benadrukte ook het belang van goede mensen in de horeca, vooral nu de boel weer open mag. Na afloop maakte hij op anderhalve meter afstand een foto met Bregje en beloofde dat ze de volgende keer iets dichter bij elkaar zullen staan. De koning merkte wel op dat de ‘anderhalvemeter-definitie’ tegenwoordig een stuk anders is dan bij zijn eerste coronabezoek.