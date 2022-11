Koningspaar brengt volgend jaar een staatsbezoek aan Slowakije

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen volgend jaar af naar Slowakije voor een staatsbezoek. Het koningspaar is van 7 tot en met 9 maart in het land, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

De koning en koningin gaan op uitnodiging van president Zuzana Caputová naar Slowakije. Tijdens het bezoek staan onder meer het belang van de rechtsstaat, het klimaat en een inclusieve en diverse samenleving centraal.

Het is het eerste staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima aan het land brengen. Het laatste uitgaande staatsbezoek aan het land was in 2007 door toen nog koningin Beatrix.