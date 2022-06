Koningspaar deelt onderscheidingen uit onder genot van forel

Tijdens een staatsbanket hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima maandagavond in Wenen onderscheidingen uitgedeeld aan hun ‘gastheer’ bondspresident Alexander van der Bellen en zijn vrouw Doris Schmidauer. In ruil daarvoor kreeg het koningspaar een onderscheiding terug. Op het menu van het staatsbanket stond onder andere forelfilet uit het Waldviertel en chocolade-notentaart met aardbei en rozemarijn.

Van der Bellen wordt Ridder Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeuw. Die orde wordt niet vaak uitgereikt, maar gaat naar mensen die een hele bijzondere prestatie hebben geleverd voor de samenleving. Onder anderen Kofi Annan, Ruud Lubbers en verschillende koninklijke families hebben de orde ontvangen. Ook prinses Amalia kreeg deze onderscheiding op haar achttiende verjaardag.

Schmidauer kreeg het Grootkruis van de Kroonorde. De Kroonorde is in 1969 ingesteld door koningin Juliana om buitenlanders een lintje te kunnen geven in de Huisorde van Oranje. De koning kan de onderscheiding zonder bemoeienis van het kabinet verlenen. De Spaanse koningin Letizia kreeg de onderscheiding in 2014 ook. Het Nederlandse koningspaar kreeg de zogenoemde Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Dat wordt beschouwd als de belangrijkste onderscheiding in Oostenrijk.

Het staatsbanket is een vast onderdeel van een staatsbezoek. Koningin Máxima droeg een diadeem met parels en een witte jurk van designer Stella McCartney, die ze eerder ook al eens droeg. Koning Willem-Alexander hield zich aan de dresscode black tie en droeg traditiegetrouw een zwart pak met zwarte strik. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn drie dagen in Oostenrijk en doen de steden Wenen en Graz aan.