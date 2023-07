Koningspaar eind augustus op streekbezoek in Gelderse Vallei

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen eind volgende maand naar Gelderland voor een streekbezoek aan de Gelderse Vallei. De rode draad tijdens de bezoeken zullen de transformaties zijn die de streek heeft ondergaan.

Het koningspaar bezoekt op donderdag 31 augustus de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Deze gemeenten onderzoeken hoe zij het industrieel en natuurhistorisch erfgoed in de streek kunnen behouden door die nieuwe bestemmingen en functies te geven. Daarnaast komen tijdens het bezoek thema’s als het vrijwilligersleven en sport in de regio aan bod.

Willem-Alexander en Máxima wandelen in Nijkerk onder meer over het Appelpad, waar ze geïnformeerd worden over het onderhoud van deze wandelroute. In Barneveld gaan ze langs bij een expertisecentrum op het gebied van pluimvee en in Scherpenzeel praten de koning en koningin met vrijwilligers in de zorg, de recreatieve en culturele sector en in het sociaal domein. Bij het bezoek aan Ede staat onder meer een korfbaldemonstratie bij de lokale vereniging op het programma en in Wageningen bezoekt het koningspaar de studentenvereniging.