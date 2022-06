Koningspaar en minister De Jonge per trein gearriveerd in Graz

In gezelschap van onder anderen de Nederlandse minister Hugo de Jonge zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdagochtend vanuit Wenen per trein aangekomen op het station van Graz. In de tweede stad van Oostenrijk werden zij onder toeziend oog van honderden belangstellenden ontvangen door de gouverneur van de deelstaat Stiermarken. In Graz brengt het koningspaar de laatste dag van het staatsbezoek door.

Onderweg naar de hoofdstad van Stiermarken voerden het koningspaar en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gesprekken over duurzaamheid, toekomstige uitdagingen en innovatie. Ze deden dat met de Oostenrijkse minister Leonore Gewessler van Klimaat, Transport en Innovatie en Martin Kochter, de Oostenrijkse minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid. Ook het presidentieel paar van Oostenrijk, bondspresident Alexander van der Bellen en zijn echtgenote, waren daarbij aanwezig.

Op het station van Graz, bekend om zijn historische binnenstad, heette gouverneur Herman Schützenhofer het gezelschap welkom. Het zal de laatste keer zijn dat Willem-Alexander en Máxima de gouverneur in zijn functie ontmoeten, want over enkele dagen gaat de 70-jarige Schützenhofer met pensioen.

Na aankomst in Graz vertrokken het koningspaar en hun gezelschap naar een familiebedrijf in de automobielindustrie voor een bezoek in het teken van slimme en duurzame mobiliteit.