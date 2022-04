Koningspaar en prinsessen aangekomen in Maastricht

De koninklijke familie is woensdagochtend aangekomen in Maastricht. De bus kwam om 11.00 uur aan op de Sint Servaasbrug, waar harmonieën en schoolkinderen met bloemen de familie stonden op te wachten. Het is voor het eerst sinds twee jaar dat Koningsdag weer zonder coronamaatregelen doorgaat.

De jarige koning Willem-Alexander en zijn familie gaan lopend verder via onder meer de Vissersmaas, de Graanmarkt en het Onze Lieve Vrouweplein om te eindigen op het Vrijthof. Op het Onze Lieve Vrouweplein speelt André Rieu met zijn orkest. Daarnaast krijgt de familie een lesje Maastrichts, wordt gesproken over carnaval en treedt de Limburgse band Rowwen Hèze op.

Na twee sobere coronajaren wordt Koningsdag weer als vanouds gevierd. In Maastricht zou de nationale viering eigenlijk al in 2020 zijn. Het bezoek duurt naar verwachting twee uur. Het koninklijke gezin is woensdag weer compleet. Dochter Alexia woont in Wales, waar zij naar de middelbare school gaat, maar is overgekomen naar Nederland.