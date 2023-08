Koningspaar feliciteert estafetteloopsters met gouden plak

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse estafetteloopsters zondagavond gefeliciteerd met hun wereldkampioenschap op de 4×400 meter in Boedapest. Het koningspaar spreekt in een bericht op sociale media van een “explosieve eindsprint” en een “historische wereldtitel”.

“Wat een prachtige afsluiting van een geweldig weekend voor de Nederlandse sport! In Boedapest werden Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Femke Bol na een spannende wedstrijd wereldkampioen op de 4×400 meter estafette. Met een explosieve eindsprint is een historische wereldtitel behaald. Van harte gefeliciteerd!”, delen de koning en koningin bij een foto van de blije estafetteloopsters op de atletiekbaan.

Met twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles zijn de WK atletiek in Boedapest de meest succesvolle voor de Nederlandse ploeg geworden sinds de eerste officiële WK in 1983. Het koningspaar was zondag zelf in Zandvoort te vinden voor de Formule 1. Zij zagen Max Verstappen voor de derde keer de winst pakken op het Nederlandse circuit.