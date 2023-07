Koningspaar feliciteert Nederlandse waterpolosters met WK-winst

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn blij met de “prachtige overwinning” van de Nederlandse waterpolosters in de finale van het wereldkampioenschap waterpolo. In het Japanse Fukuoka won de Nederlandse ploeg na strafworpen van Spanje, nadat de wedstrijd in de reguliere speeltijd in 12-12 was geëindigd.

“Wat een prachtige overwinning voor de Nederlandse waterpolosters. Na een zinderende finale met zenuwslopende penalty’s behalen zij na 32 jaar weer de WK-titel. Van harte gefeliciteerd met deze zwaarbevochten en zeer verdiende winst!”, schrijven Willem-Alexander en Máxima op sociale media. “Op naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”

Met het bereiken van de finale verzekerde Nederland zich woensdag als eerste ploeg van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs.